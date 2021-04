Deutliche Niederlage : Köln verliert bei Funkel-Debüt

Köln Der 1. FC Köln wartet weiterhin auf den ersten Sieg seit dem Derbyerfolg über Gladbach. Beim Einstand von FC-Coach Friedhelm Funkel unterlag der FC Bayer Leverkusen 0:3. Einmal mehr zeigte Köln aber eine ordentliche Leistung.

Neuer Trainer, altes Spiel. Auch in der ersten Begegnung unter Friedhelm Funkel zeigte der FC eine ansprechende Leistung, setzte den Negativtrend aber fort. Bei Bayer Leverkusen kassierte Köln am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine unnötige 0:3-Niederlage. Unnötig, weil Köln über weite Strecken die bessere Mannschaft war. Leverkusen zeigte sich jedoch deutlich effektiver. Leon Bailey mit einem Doppelpack (5., 76.) und Moussa Diaby (51.) trafen für Bayer, Jonas Hector und Florian Kainz für Köln nur die Latte. „Das Tor am Anfang darf uns nicht passieren. Es ist bitter, dass die Chancen nicht reingehen“, sagte Marius Wolf. „Wir müssen das jetzt abhaken und der Woche weitermachen.“

Taktisch stellte Funkel im Vergleich zu seinem Vorgänger nicht viel um, agierte mit der zuletzt obligatorischen Viererkette. Personell gab es dagegen gleich vier Änderungen. Für den gesperrten Ondrej Duda rückte Max Meyer in die Startelf - ein belebendes Element, für den verletzten Sebastian Andersson erhielt Emmanuel Dennis eine Chance und in der Abwehrreihe starteten Sebastiaan Bornauw und Jannes Horn. Ausgerechnet der Linksverteidiger sah nach fünf Minuten im Zweikampfverhalten aber nicht gut gegen Moussa Diaby aus. Der schnelle Außenspieler ließ Horn ins Leere rutschen und chippte den Ball mustergültig auf Leon Bailey. Bailey nickte von Kingsley Ehizibue erschreckend unbedrängt zum 1:0 ein.

Jonas Hector trifft nur die Latte

Der FC tat sich zunächst schwer, kam erst nach zehn Minuten zu einem ersten Abschluss durch Max Meyer, festigte sich aber zunehmend und erarbeitete sich Chancen. Marius Wolf rutschte nach knapp 20 Minuten nur hauchdünn an einer scharfen Hereingabe von Florian Kainz vorbei. 60 Sekunden später machte es Jonas Hector einen Tick besser, köpfte aber nach Flanke von Horn knapp neben das Tor. In der 35. Minute setzte der Kölner Kapitän einen Freistoß aus dem Halbfeld an die Latte. Vorausgegangen war ein Foul an Wolf. Schiedsrichter Sören Storks hatte zunächst auf Strafstoß entschieden, war aber von dem Video-Assistenten überstimmt worden. Erst unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff prüfte Patrik Schick Timo Horn. Doch der Kölner Keeper parierte den Kopfball stark.