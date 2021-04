3:2-Erfolg : Köln zittert sich zum Sieg

Köln Der 1. FC Köln hat seinen Schwung aus dem Leipzig-Spiel mitgenommen und gegen den FC Augsburg den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Allerdings taten sich die Kölner beim 3:2-Sieg überraschend schwer.

Drei Spiele, sechs Punkte – Friedhelm Funkel ist auf dem besten Wege bei seinem zweiten Engagement in Köln, seinem Ruf des Feuerwehrmanns gerecht zu werden. Nachdem Funkel vor 19 Jahren mit dem FC noch den Gang in die zweite Liga antreten musste, wehrt sich Köln unter dem 67-Jährigen aktuell eindrucksovll gegen den Abstieg. Nach dem überraschenden 2:1-Sieg über Leipzig am Dienstag legte Köln am Freitagabend nach und gewann zum ersten Mal überhaupt in Augsburg.