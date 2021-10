Eklat in der Junioren-Königsklasse : Kölner Chaoten stürmen den Platz in Genk

Genk Beim Youth-League-Spiel der U19 des 1. FC Köln beim KRC Genk ist es zu einem Eklat gekommen. Vermummte Kölner Chaoten stürmten den Platz und machten Jagd auf belgische Fans.

Eigentlich sollte die Begegnung der U19 des 1. FC Köln in Genk in positiver Erinnerung bleiben. Nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel der Youth League wollte das Team von Stefan Ruthenbeck am Abend die Wende schaffen und sich doch noch für die nächste Runde der Junioren-Königsklasse qualifizieren. Das Spiel wird in Erinnerung bleiben, allerdings nicht aufgrund einer fulminanten Aufholjagd. Die 1:3-Niederlage in Belgien wurde überschattet von einem Platzsturm.