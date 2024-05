Fußball Kölner OB Reker erstattet Anzeige wegen Banner in Fankurve

Fans hatten das Banner während der zweiten Halbzeit vor die Kölner Südkurve gehängt. Hintergrund ist der Streit um die Erweiterung des Trainingsgeländes des Vereins am Geißbockheim. Der 1. FC Köln plant, ein neues Nachwuchsleistungszentrum sowie drei weitere Fußballplätze und vier Kleinspielfelder für die Öffentlichkeit hinter dem Geißbockheim in einem bislang unbebauten Grüngürtel zu errichten. Nachdem eine Bürgerinitiative dagegen geklagt hatte, bot die Stadt dem Club an, stattdessen nach Marsdorf im Kölner Westen umzuziehen. Der Verein lehnt dies ab. Auch die Fans hatten sich in den vergangenen Wochen immer wieder gegen einen Umzug ausgesprochen.