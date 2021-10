Youth-League-Spiel in Genk : UEFA leitet Untersuchung nach Krawallen bei Kölner U19-Spiel ein

Youth-League-Spiel in Genk

Genk Nach Krawallen beim Youth-League-Spiel des 1. FC Köln beim KRC Genk untersucht die Europäische Fußball-Union UEFA die Vorkommnisse. Die Entscheidung der Disziplinarkammer werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben, teilte die UEFA am Mittwoch auf Anfrage mit.

Laut Medienberichten sollen bei dem Spiel der Kölner U19 im belgischen Genk am Dienstagabend in der Halbzeitpause vermummte Ultras auf den Platz gestürmt sein. Dabei soll auch Pyrotechnik gezündet worden sein. Der 1. FC Köln schrieb am Dienstagabend auf Twitter lediglich: „Aufgrund eines Zwischenfalls hat sich der Wiederanpfiff verzögert.“