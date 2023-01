FC-Sieg über Bremen : Kölner Weitschütze Tigges: „Das war ein perfekter Tag“

Kölns Doppeltorschütze Steffen Tigges und Trainer Steffen Baumgart umarmen sich. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Steffen Tigges ist in der Partie des 1. FC Kölns gegen Werder Bremen ein ganz besonderes Tor gelungen: Er traf aus stolzen 46,7 Metern Entfernung ins Tor der Bremer. Was Tigges dazu sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Was für ein Tor. „Ich musste es einfach versuchen“, sagte Steffen Tigges am Samstagabend grinsend am Sky-Mikrofon nach dem 7:1 gegen Werder Bremen über seinen Treffer aus 46,7 Metern in der 21. Minute. „Das spricht für das Spiel und die Mannschaftsleistung, da musste der Ball einfach reingehen.“ Aus dieser Entfernung hatte in dieser Saison der Fußball-Bundesliga noch kein Spieler getroffen.

Der Bremer Mitchell Weiser, in der Kölner Jugend groß geworden, hatte seinen Torhüter Jiri Pavlenka mit einem Rückpass ins Nichts in Not gebracht. Pavlenka rettete zwar den Ball schon weit vor seinem Tor, spielte ihn aber Tigges mittig in den Fuß. Der 24-Jährige ging mit dem Ball noch über die Mittellinie und schoss ihn dann ins leere Tor.