„Gastspiel“ mit Dirk Lottner : „Modeste kann einen Platz für die Ewigkeit finden“

Meinung Köln In unserem „GA-stspiel“ werfen Prominente einen Blick auf das kommende Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln. In der aktuellen Folge analysiert Dirk Lottner den FC.

Beim 1. FC Köln vollzieht sich eine erfreuliche Entwicklung – auf allen Ebenen. Den Punktgewinn gegen Leipzig hätte vor dem Spiel jeder unterschrieben. Was aber viel entscheidender ist, ist die Art und Weise, wie sich die Mannschaft präsentiert. Man sieht es ja an den Fans, wie dankbar und zufrieden sie sind, wie gerade Fußball gespielt und gelebt wird. Das macht schon Spaß.

Guter Zusammenhalt beim 1. FC Köln

Der Zusammenhalt in der Mannschaft scheint zu stimmen. Der Trainer gibt jedem das Gefühl, gebraucht zu werden. Alle bekommen Einsatzzeiten. Ein ganz entscheidender Faktor ist, dass man die Situation als Bankspieler vom Kopf her annimmt. Wenn du nur deine Unzufriedenheit äußerst, wirst du niemals deine Leistung auf den Platz bringen, wenn du dann gebraucht wirst. Das ganze Mannschaftsgefüge funktioniert. Darauf hat auch die sportliche Leitung Einfluss. Jeder muss dieses positive Gefühl transportieren. Die Jungs müssen sich grün sein. Und sie müssen viel reden, auch über frustrierende Dinge.

Anthony Modeste hat wieder Selbstvertrauen. Er weist eine Fitness auf, die er schon lange nicht mehr hatte. Spürt das Vertrauen des Trainers. Dabei hilft ihm die neue Spielanlage. Das Team verteidigt höher, kommt früher in Ballbesitz, flankt früher, hat mehr Präsenz in der Box, sodass nicht alles auf einen einzelnen Stürmer fokussiert ist. Wenn er so weiterspielt wie bislang, dann ist er auf dem besten Weg, seine starke Saison, als der FC in die Europa League eingezogen ist, zu bestätigen. Ich glaube, dann wird er in Köln seinen Platz für die Ewigkeit finden.