„Gastspiel“ mit Roger Moore : „Baumgart passt zu dem Motto: Kölsch, echt, ungeschminkt“

Foto: Nicolas Ottersbach

Meinung Bonn In unserem „GA-stspiel“ werfen Prominente einen Blick auf das kommende Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln. In der aktuellen Folge analysiert Roger Moore den FC.

Neun Punkte aus sechs Spielen ist eine stolze Bilanz. Die kann sich nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison wirklich sehen lassen. In den drei zurückliegenden Spielen wäre vielleicht sogar noch ein wenig mehr drin gewesen. Allerdings auch gegen namhafte Gegner. Auf die Kür folgt nun die Pflicht: Jetzt gilt es also gegen Greuther Fürth nachzulegen. Das sollte gegen das Tabellenschlusslicht auch möglich sein. Aber ich halte es mit dem Trainer, der vor dem Gegner eindringlich warnt. Die Kölner sollten den Aufsteiger nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Überhaupt scheint Steffen Baumgart sehr viel von seinem Fach zu verstehen. Er erreicht die Spieler, er ist einfach ein mega Typ, reißt mit, er ist authentisch. Er passt zu einem Motto unserer Band: Kölsch, echt, ungeschminkt. Wobei Baumgart das mit dem Kölsch wohl noch lernen muss. Einer seiner Leitsprüche ist für mich zum Motto bei meiner Arbeit geworden: „Ich möchte nicht hören was nicht geht, ich möchte hören, was geht.“

Der FC ist Teil der Stadt

Es tut einfach gut, dass man in dieser Spielzeit – zumindest aktuell – nicht leiden muss. Denn man leidet mit. Ich bin seit Kleinauf dem FC verbunden, stand in meiner Jugend auch mal in der Südkurve. Als Kölschband kommt man natürlich am FC nicht vorbei. Er ist Teil der Stadt, wie der Dom, der Karneval, und eben die kölsche Tön. Nicht umsonst haben wir mit „Der Hennes“ ein Lied über das Kölner Maskottchen geschrieben.

Unter Baumgart kann der FC in dieser Saison noch einiges reißen. So gerne ich singe, in die Europa-League-Hymnen stimme ich nicht mit ein. Das kommt zu früh. Aber einen einstelligen Tabellenplatz halte ich doch für möglich. Dazu müssen aber am Freitagabend drei Punkte her. Und mal sehen: Wenn es am Ende doch für Europa reicht, widmen wir dem Baumgart ganz vielleicht auch noch einen Song.