„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ : Kurioser Elfmeter wirft den 1. FC Köln aus dem Pokal

Köln Eine bittere, aber korrekte Entscheidung hat den Kölner Traum vom Pokal-Viertelfinale beendet. Florian Kainz berührte den Ball mit beiden Füßen.

Die Verwirrung war bei den zuschauenden Spielern größer als beim Schützen selbst. Während Benno Schmitz und Co. Schiedsrichter Daniel Schlager fast schon ungläubig anstarrten und Florian Kainz bereits das Schlimmste ahnte, feierte der Hamburger SV den Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Der 1. FC Köln ist dagegen zum zweiten Mal in Folge gegen einen Zweitligisten im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden.

FC rettet sich ins Elfmeterschießen

Eine harte, aber korrekte Entscheidung. Eine nicht ganz so korrekte Entscheidung hatte dem FC erst die Chance auf das Elfmeterschießen ermöglicht, eben auch durch einen Elfmeter – möglicherweise einen unberechtigten. In der 30. Minute der Verlängerung griff Sebastian Schonlau an Modestes Trikot, der kam aus dem Tritt und erhielt dafür einen Strafstoß. Modeste verwandelte sicher und glich damit die Führung von Robert Glatzel aus. Der Hamburger hatte in der 92. Minute den HSV in Front geköpft.