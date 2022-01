Rückpass : Legendäre Duelle des 1. FC Köln gegen die Bayern

Köln Am Samstag empfängt der 1. FC Köln den FC Bayern München. Mit Blick auf eine lange Historie verspricht das Spiel vor allem eins: viele Tore. Und nicht nur der FC kassierte heftige Pleiten.

Obwohl der 1. FC Köln seit elf Jahren nicht mehr gegen den FC Bayern München gewinnen konnte, bleibt sich Steffen Baumgart treu. Der Kölner Coach fordert auch gegen den Rekordmeister am Samstag ein offensives Auftreten seines Teams. So wie im Hinspiel, als der FC mutig mitspielte und zwischenzeitlich sogar zum 2:2 ausglich, am Ende aber mit 2:3 verlor. So oder so: eine müde Nullnummer ist bei diesem Duell nicht zu erwarten. Denn in den bisherigen 101 Pflichtspielen trennten sich die beiden Teams nur vier Mal torlos. Im Schnitt fallen 3,47 Tore in den Begegnungen zwischen Köln und Bayern. Und auch die aktuelle Form der Torjäger verspricht einiges: Auf der einen Seite steht Bayerns Robert Lewandowski, der die Torschützenliste mit 20 Treffern anführt. Ihm gegenüber steht Anthony Modeste mit seinen zwölf Toren, dem Spitzenreiter in der Kopfballtreffer-Statistik. Auch Mark Uth spielt gegen die Bayern besonders gerne. Fünf Mal traf der Kölner Angreifer in der Liga gegen den Rekordmeister. Von den aktiven Bundesligaspielern ist nur Marco Reus erfolgreicher.