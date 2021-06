Deutliche Worte : Lukas Podolski kritisiert FC-Führung

Köln Lukas Podolski geht mit der Führung seines Heimatvereins hart ins Gericht. Der Weltmeister von 2014 kritisierte die Spitze des 1. FC Köln äußerte sich aber auch Horst Heldt gegenüber sehr kritisch.

Lukas Podolski muss einen arbeitsintensiven 36. Geburtstag verbracht haben. Zahlreiche Glückwunsche erreichten den Weltmeister von 2014, auf viele reagierte er in den sozialen Netzwerken. Zudem launchte er nebenbei die neueste Kollektion seiner Marke „Strassenkicker“ und: Podolski fand deutliche Worte gegenüber der Spitze des 1. FC Köln. „Es wirkt auf mich so, als säßen sie in einer Dunkelkammer und würden versuchen, den Verein von dort aus zuleiten. In einer der schwierigsten Phasen des Vereins hat mir gefehlt, dass der Vorstand sich bei öffentlichen Auftritten hinter die Mannschaft gestellt hat“, sagte Podolski im Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Wenn ich Vorstandsmitglied bin und mir der Verein am Herzen liegt, dann muss ich doch eine positive Grundstimmung verbreiten und versuchen, alle mitzunehmen.“