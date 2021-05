Vor dem Abstiegskrimi : Mark Uth und das Dilemma mit dem 1. FC Köln

Bonn Am Samstag fällt für den FC die Entscheidung über Abstieg oder Klassenerhalt. Eine entscheidende Rolle könnte ausgerechnet Mark Uth übernehmen. Der Schalker Angreifer liebäugelt mit einer Rückkehr nach Köln - vorausgesetzt der FC bleibt erstklassig.

Der gebürtige Kölner war erst im Winter 2020 auf Leihbasis von den Königsblauen zum FC gewechselt. Gegen Schalke durfte er nicht spielen – laut Vertrag. In der Bundesliga zwar kein Einzelfall, dennoch ein Kuriosum mit Zündstoff. „Das entspricht einem Arbeitsverbot“, sagt dem GA damals Dirk Duffner, gelernter Jurist, der jahrelang selbst als Sportdirektor bei 1860 München, Freiburg und Hannover 96 erfolgreich gearbeitet hat. Und fügt an: „Schalke könnte das vor einem Gericht nur schwer durchsetzen, wenn die Kölner Uth trotzdem spielen lassen.“ Der Angreifer spielte nicht.

Köln an Rückkehr von Uth interessiert

Am Samstag wird er voraussichtlich zum Einsatz kommen. Allerdings für Schalke – gegen den FC. Zwar wurde in Köln über eine Verpflichtung im Sommer nachgedacht, letztlich wurde sie aber nicht umgesetzt. Uth blieb auf Schalke. Auch, weil die Königsblauen auf einer Ablöseforderung von rund zehn Millionen Euro beharrten. Am Samstag darf Uth zwar spielen, befindet sich aber wieder in einem Dilemma. Denn der Angreifer liebäugelt erneut mit einem Wechsel zu den Geißböcken. Der Kontakt zwischen ihm und den FC-Verantwortlichen ist nie abgebrochen, immer wieder wurde über eine Rückkehr spekuliert. Im Sommer könnte sie konkret werden.