1. FC Köln vor Derby : Markus Gisdol von Leverkusens Angriffswucht beeindruckt

Köln Durch die jüngsten Erfolgserlebnisse haben die Spieler des 1. FC Köln viel Selbstvertrauen getankt. Nun aber trifft das Team auf den aktuellen Spitzenreiter der Bundesliga, von dem auch FC-Coach Markus Gisdol angetan ist.

Gerade, weil die letzten beiden Bundesliga-Spiele in diesem Kalenderjahr für die Kölner schwieriger kaum sein könnten. Am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky) muss sich der FC daheim im rheinischen Derby dem neuen Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen stellen, ehe der Kölner Aufschwung am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellendritten RB Leipzig einer weiteren gewaltigen Probe unterzogen wird. Gisdol ist deshalb aber nicht bange: „Wir hatten auch Wolfsburg an einem guten Punkt, an dem wir sie hätten packen können.“

Lieber später gegen Leverkusen gespielt

Duda gegen Leverkusen gesperrt

In welcher Grundordnung der FC versuchen wird, die Werkself wie am 14. Dezember 2019 beim damaligen 2:0-Heimsieg zu stürzen, ist noch nicht geklärt. „Die bisherigen Leverkusener Gegner haben sich in vielen unterschiedlichen Anordnungen probiert. Alles hat noch nicht so richtig funktioniert“, analysierte Gisdol, dem wichtig ist, „eine gute Mischung zwischen offensiver und defensiver Balance“ zu finden. Im Vergleich zum Spiel in Mainz steht Ondrej Duda (Gelb-Rot-Sperre) nicht zur Verfügung. „Es ist schade, dass Ondrej fehlt, weil er in einer sehr guten Verfassung ist“, bedauerte Gisdol den Ausfall des slowakischen Offensivspielers, der im neuen Kölner System als „falsche Neun“ zu überzeugen weiß. Ob er Duda positionsgetreu ersetzen oder das System umstellen wird, hielt sich der FC-Coach offen.