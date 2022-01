Entscheidung gefallen : Marvin Schwäbe bleibt die Nummer eins beim 1. FC Köln

Foto: dpa/Swen Pförtner

Köln Die Entscheidung ist gefallen: Marvin Schwäbe bleibt beim 1. FC Köln die Nummer eins. Das gab Steffen Baumgart vor dem Bochum-Spiel bekannt.

FC-Trainer Steffen Baumgart hatte eigentlich angekündigt, seine endgültige Entscheidung in der Torwartfrage nach dem Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag zu treffen. Nun hat er sich schon vor der Partie entschieden. Für Marvin Schwäbe, gegen Timo Horn. „Die Entscheidung ist gefallen und ich habe mit Timo schon gesprochen“, sagte Baumgart am Freitag auf der Pressekonferenz von dem Bundesligaspiel. „Er war jetzt wieder zwei Wochen raus, Marvin bringt sehr sehr gute Leistungen. Damit ist die Sache entschieden. Wenn ich jetzt einen Eiertanz mache, glaubt das ja keiner mehr.“ Schwäbe war im Sommer als zweiter Torhüter nach Köln gekommen, allerdings hatte der frisch gebackene dänische Meister schon damals durchblicken lassen, sich mit dieser Rolle nicht zufrieden zu geben.

Als Horn sich im November, ausgerechnet in seinem 200. Ligaspiel für den FC, verletzte, rückte Schwäbe nach. Der 26- Jährige zeigte durchweg gute Leistungen. Zu Beginn des Jahres kehrte der gebürtige Kölner zurück. Baumgart hielt zunächst an Schwäbe fest, wollte sich noch ein paar Wochen Bedenkzeit geben. Allerdings erkankte Horn, dem Vernehmen nach an Corona. Für den FC endet somit h eine Ära. Ein Jahrzehnt stand Horn im Kölner Kasten. „Timo wird aber in Freundschaftsspielen zum Einsatz kommen, sofern er gesund ist“, ergänze Baumgart. „Timo kennt den Weg, weiß, dass es ein langer Weg ist. Aber er nimmt die Situation an. Er ist Sportsmann und nimmt die Situation als Herausforderung an.“

