Torwartfrage geklärt : Marvin Schwäbe bleibt im Tor des 1. FC Köln

Köln Die Torwartfrage beim 1. FC Köln ist geklärt – zumindest vorerst. Bis zum Spiel gegen den VfL Bochum wird Marvin Schwäbe das Kölner Tor hüten.

Marvin Schwäbe wird vorerst weiterhin das Tor des 1. FC Köln hüten. Das gab FC-Trainer Steffen Baumgart am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) bekannt. „Marvin Schwäbe wird gegen Hertha im Tor stehen“, sagte der Coach. „Die Regelung wird so aussehen, dass Marvin bis zum Bochum-Spiel alle drei Punktespiele bestreiten wird. Im Pokal wird Timo dann dementsprechend im Tor stehen.“ Erst nach dem Bochum-Spiel will sich der Kölner Trainer endgültig festlegen, wer die Nummer eins für den Rest der Saison sein wird.