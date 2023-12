Torhüter gibt 1. FC Köln Rückhalt In der Ruhe liegt Marvin Schwäbes Kraft

Tatsächlich aber hat es ihn bis in das Torhüter-Universum der Nationalmannschaft geführt. Zumindest an den Rand. Im Sommer hatte der Kölner einen Kontakt mit Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg bestätigt. Der Anruf, der damals noch in die Zeit von Bundestrainer Hansi Flick fiel, spornte ihn noch einmal an. Er sah seine Entwicklung noch nicht ausgeschöpft, sein Potenzial, und er wollte daher „versuchen, an die letzte Saison anzuknüpfen und noch eine Schippe draufzulegen“. Der Plan funktioniert, und der eher zurückhaltende Schwäbe ist in einer um den Klassenerhalt ringenden Mannschaft nach dem Verlust von Jonas Hector und Ellyes Skhiri im Sommer nicht nur der beste und beständigste Kölner bislang, sondern als einer der beiden Stellvertreter von Kapitän Florian Kainz (gemeinsam mit Mark Uth) und Mitglied des Mannschaftsrates auch eine anerkannte Führungspersönlichkeit.