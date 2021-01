Heimspiel gegen Bielefeld : Meyer und Dennis sind Kandidaten für die FC-Startelf

Köln Bei einer Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld würde sich die Lage für den 1. FC Köln im Abstiegskampf zuspitzen. FC-Trainer Markus Gisdol hat einen Einsatz der beiden Neuzugänge angedeutet.

Neuzugänge wie Max Meyer und Emmanuel Dennis besitzen den unschätzbaren Wert, dass sie sofort das Scheinwerferlicht auf sich ziehen. Als Markus Gisdol und Horst Heldt am Freitag virtuell vor die Presse traten, drehte sich alles um die beiden neuen Spieler des 1. FC Köln. Das so eminent wichtige Heimspiel im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellennachbarn Arminia Bielefeld rückte angesichts der Verpflichtungen zweier solch prominenter Akteure in den Hintergrund.