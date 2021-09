Suche beendet : Der 1. FC Köln holt Michael Rudolph als neuen Medienchef

Köln Michael Rudolph übernimmt beim Bundesligisten 1. FC Köln den Posten als Leiter Medien und Kommunikation. Der 45-Jährige kommt vom SV Werder Bremen an den Rhein.

Der 1. FC Köln hat einen neuen Leiter Medien und Kommunikation gefunden. Michael Rudolph kommt von Werder Bremen an den Rhein, wo er in den 1990er Jahren an der Deutschen Sporthochschule in Köln Medien und Kommunikation studierte. In Bremen verantwortete der 45-Jährige, der seine Karriere als Journalist bei der Thüringer Tageszeitung „Freies Wort“ begann, seit 2016 die Direktion Kommunikation. Er folgt auf Tobias Kaufmann (inzwischen beim VfB Stuttgart), den der Verein vor gut zwei Jahren entlassen hatte. Danach übernahm Pressesprecherin Lil Zercher interimsweise. Fritz Esser hatten die Club-Verantwortlichen zwischenzeitlich zwar schon als neuen Medienchef vorgestellt, doch der trat wegen diverser fragwürdiger Artikel und Tweets aus der Vergangenheit den Job nicht an.