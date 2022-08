Conference League : Mit diesen Herausforderungen hat der 1. FC Köln vor den Playoffs zu kämpfen

Geht mit dem 1. FC Köln in die erste englische Woche der Saison: Trainer Steffen Baumgart. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Köln Nur zwei Tage nach dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig ist der Blick beim 1. FC Köln bereits auf die kommende Aufgabe gegen den Fehérvár FC in der Conference League gerichtet.

Nach einer guten halben Stunde Trainingszeit verließen am Montagvormittag bereits wieder die ersten Profis des 1. FC Köln den Platz in Richtung Geißbockheim-Kabine. Der Grund des frühen Abbruchs lag zur Erleichterung aller FC-Fans jedoch nicht an zugezogenen Verletzungen. Nur zwei Tage nach dem 2:2-Unentschieden gegen RB Leipzig in der Bundesliga war zum Start der Woche noch bei vielen Spielern Regeneration nötig.

„Wenn du dein Leben auf dem Platz lässt, und das musst du auch machen, um in so einem Spiel eine Chance zu haben, dann ist das anstrengend und deswegen müssen wir jetzt vernünftig regenerieren“, kündigte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung bereits am Samstag nach Abpfiff an. Während die Mannschaft aber normalerweise an einem Montag trainingsfrei hat, war im Hinblick auf das Playoff-Hinspiel der Conference League gegen den ungarischen Erstligisten Fehérvár FC am Donnerstag schon wieder ein leichtes sportliches Einsteigen angesagt. „Die, die am Samstag länger gespielt haben, sind heute drinnen und die anderen haben ein bisschen mehr gemacht“, erklärte FC-Trainer Steffen Baumgart.

Baumgart: Ich bin zum ersten Mal als Trainer in der Situation

So oder so ähnlich könnte der Trainingsaufbau für den FC in den kommenden Wochen aussehen. Sollten die Kölner nach erfolgreichem Hin- und Rückspiel der Playoffs die Gruppenphase des europäischen Wettbewerbs erreichen, folgen bis zur langen Winterpause Mitte November noch sieben weitere Wochen mit jeweils zwei Pflichtspielen. „Ich bin zum ersten Mal als Trainer in der Situation, dass wir nicht nur eine normale englische Woche haben, sondern nachfolgend“, so der 50-Jährige bereits am Samstag. Auch wenn in den vergangenen Wochen häufig über die ausreichende Breite des FC-Kaders am Geißbockheim gesprochen wurde, gilt es für den Trainer, neue Abläufe zu finden, um die Balance zwischen Regeneration und Spielvorbereitung zu halten. „Wir müssen uns auch an einiges gewöhnen. Ich glaube, dass wir gut im Soll sind.“

Während die Nominierung der Startelf in den bisherigen Partien immer als ein Luxusproblem der Mannschaft galt, wird die Auswahl der Spieler mit zunehmender Intensität in den kommenden Wochen immer schwieriger. Denn dann wird es nicht nur darum gehen, den Profi aufzustellen, der von der sportlichen Leistung und der Taktik her am besten in die Startelf passt. Immer wichtiger wird die Kommunikation zwischen Baumgart und seinen Schützlingen sein, um das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten. „Wir können gerne darüber diskutieren, was die beste Aufstellung ist. Ich bin der Meinung, jede Mannschaft, die ich aufstelle, ist die beste Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass am Donnerstag die beste Mannschaft auf dem Platz sein wird, die ich für die Richtige halte. Ich vertraue da dem Kader“, sagte der Coach.

Steffen Baumgart kündigt Rotationen an

Foto: dpa/Marius Becker 32 Bilder So lange laufen die Verträge der FC-Profis

Wer zu dem Aufgebot am Donnerstag beim Heimspiel gegen Fehérvár zählen wird, bleibt also weiterhin abzuwarten. „Morgen werden wir eine normale Einheit machen und dann dementsprechend vernünftig die Abschlusseinheit am Tag danach angehen. Aber ich sehe im Moment keine größeren Probleme auf uns zukommen“, so Baumgart. Feststeht, dass Offensivspieler Mark Uth noch nicht wieder fit sein wird. Der 30-Jährige leidet nach wie vor unter seiner Adduktoren-Verletzung. Die erste Pflichtspielchance wird dagegen Stürmer Steffen Tigges erhalten. Der Neuzugang von Borussia Dortmund ist nach seiner Knieverletzung wieder so weit, im Kader der Profis zu stehen. Im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig ist auch mit Wechseln in der Startelf zu rechnen. „Da gibt es viele Spieler, die bisher nur reingekommen sind, aber genauso auch von Anfang an spielen könnten. Es wird Veränderungen geben, auch zum Spiel am Sonntag.“ Mit Sargis Adamyan, Tim Lemperle, Linton Maina, Kinglsey Schindler und Kristian Pedersen stellte der 50-Jährige gleich fünf mögliche Kandidaten zur Auswahl.