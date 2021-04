Abstiegsgipfel : Mit dieser Aufstellung will FC-Trainer Gisdol seinen Job retten

Köln Gegen den FSV Mainz 05 steht FC-Trainer Markus Gisdol dem Vernehmen nach einmal mehr vor einem Endspiel. Bei einer Niederlage droht ihm das Aus. Mit dieser Elf soll das verhindert werden.

Kein anderer Trainer stand in der Bundesliga in dieser Spielzeit so oft und so lange unter Druck wie FC-Coach Markus Gisdol. Das Heimspiel gegen den FSV Mainz wurde einmal mehr zum Endspiel für den Kölner Trainer deklariert. Kein Wunder, der FC steht aktuell mit 23 Zählern auf dem 17. Tabellenplatz. Der Relegationsplatz ist zwei, das rettende Ufer drei Zähler entfernt. Bei einer Niederlage droht Köln den Anschluss an den direkten Konkurrenten Mainz zu verlieren. Einmal mehr steht Köln mit dem Rücken zur Wand. Mit dieser Elf will Gisdol seinen Job retten.