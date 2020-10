1. FC Köln : Mit Hoffnung gegen die Bayern-Übermacht

Köln Der 1. FC Köln gibt sich vor der Partie gegen den Triple-Sieger aus München kämpferisch. Der Einsatz von Anthony Modeste ist fraglich.

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es amtlich: Der 1. FC Köln muss den FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr) vor komplett leeren Rängen empfangen. Diese Entscheidung teilte die Stadt Köln dem FC am Dienstag mit. Eine Teilzulassung, die bei den jüngsten beiden Bundesliga-Heimspielen gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach zumindest noch 300 Anhängern den Besuch im Rheinenergiestadion ermöglicht hatte, ist diesmal nicht gestattet. „Der aktuelle Inzidenzwert sowie eine Anpassung in der Corona-Schutzverordnung NRW lassen laut den Behörden aber auch eine Teilöffnung in dieser Größenordnung derzeit nicht zu“, erklärte der FC. Zum Auftakt gegen Hoffenheim hatten die Kölner schon einmal in dieser Saison ein Geister-Heimspiel bestreiten müssen. (cto)

Dieses Mal sollte die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol tunlichst von Beginn an wach sein – auch wenn ihr das in dieser Saison in noch keiner ersten Halbzeit wirklich gelungen ist. Kampflos herschenken möchte Horst Heldt die unlösbar erscheinende Aufgabe gegen Robert Lewandowski und Co. allerdings nicht. Für den Sportchef stellt das Kräftemessen mit dem FCB mehr als nur ein Bonusspiel dar: „Jedes Spiel ist für uns jetzt wichtig“, mahnt der Sportchef mit Blick auf die unverändert angespannte Lage im Tabellenkeller. Elvis Rexhbecaj verspürt nach zuletzt immerhin zwei Unentschieden in Folge zumindest ein kleines Fünkchen Hoffnung: „Es ist ein schweres Spiel. Aber es geht bei 0:0 los – danach müssen wir uns alles erarbeiten“, spricht der Mittelfeldspieler seiner Mannschaft Mut zu. Sebastian Andersson dürfte bei der sich abzeichnenden Abwehrschlacht nur eine untergeordnete Rolle zukommen. Dennoch war es aus FC-Sicht natürlich eine gute Nachricht, dass der Mittelstürmer am Dienstag wieder am Mannschaftstraining mitwirken konnte. Noch am Montag hatte der Schwede bei der Übungseinheit gefehlt und stattdessen in München geweilt, um sein lädiertes Knie erneut von Ralph Frank untersuchen zu lassen. Andersson war bei dem Bio-Statiker bereits während der Länderspielpause in Behandlung gewesen. Mit Erfolg: Zur Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:1) hatte sich der 29-Jährige rechtzeitig einsatzbereit gemeldet.