Kader des 1. FC Köln : Muss der FC auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden?

Köln Der Kapitän des 1. FC Köln, Jonas Hector, könnte von einer Not- zur Dauerlösung für die vakante Verteidigerposition werden. Viel liegt am möglichen Transfer von Ellyes Skhiri.

Die Leistungsdaten sind überzeugend. 86 Prozent aller gespielten Pässe kommen an, die Zweikampfquote liegt weit über 50 Prozent. Jonas Hector ist einer der wenigen Spieler, die überzeugen können. 2:1 setzt sich der FC an diesem Tag im August 2012 gegen Unterhaching durch. Köln gewinnt nicht nur in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Tabellenführer der 3. Liga, der FC gewinnt einen absoluten Leistungsträger dazu.

Im Alter von 22 Jahren setzt sich Hector bereits in der 2. Bundesliga durch, wird Stammspieler kommt in 24 Begegnungen zum Einsatz und wird vom damaligen Trainer Holger Stanislawski vom Mittelfeldspieler zum linken Außenverteidiger umfunktioniert. Das Unterfangen gelingt. So gut, dass Hector auf dieser Position Nationalspieler wird. 43 Mal spielt er unter Joachim Löw, auch hier in der Regel auf der linken Verteidigerposition.