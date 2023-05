Herzschlagfinale in Köln Nach dem Abschied von Hector und Horn bastelt der FC an einem neuen Team

Als Gewissheit herrschte, als der FC Bayern die Meisterschale in Müngersdorf in Empfang nahm, da stellte sich Jonas Hector in die letzte Reihe am Spielfeldrand, so wie es seinem Naturell entspricht. Hinter all seine Mitspieler, bloß nicht in den Vordergrund drängen. Er spendete Beifall Richtung München. So wie es sich für einen richtigen Kapitän gehört. Es herrschte also Gewissheit, dass die Münchner nach dem 2:1-Sieg in Köln zum elften Mal in Serie Meister sind. Es herrschte auch Gewissheit bei Hector, dass dieses Herzschlagfinale, dieser filmreife Schlussakt, ebenso sein letztes Spiel für den FC war wie für Torhüter Timo Horn, der den Verein verlassen wird. Hector aber beendet seine Karriere als Profi, die Niederlage zum Abschluss dürfte ihn nicht weiter schmerzen.