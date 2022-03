Dritte Niederlage in Folge : FC-Frauen unterliegen dem VfL Wolfsburg

Die FC-Frauen verlieren das dritte Spiel in Folge. Foto: picture alliance / Jan Woitas/dp/Jan Woitas

Köln Die Frauen des 1. FC Köln haben am 16. Spieltag der Frauen-Fußballbundesliga gegen den VfL Wolfsburg verloren. Der Tabellenzweite setzte sich mit 5:1 gegen die Kölnerinnen durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Reidenbach

Für FC-Trainer Sascha Glass war es ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein. Der 49-Jährige coachte von 2014 bis 2017 drei Jahre die B-Juniorinnen und die U20 des VfL Wolfsburg. Für VfL-Trainer Tommy Stroot ging es dagegen sieben Spieltage vor Saisonende um wichtige Punkte im Duell um die Meisterschaft. Vor dem 16. Spieltag verzeichnete seine Mannschaft einen Zwei-Punkte-Rückstand auf den FC Bayern München. Am Ende war es ein Wiedersehen, dass Glass so gar nicht gefallen haben dürfte. Im eigenen Franz-Kremer-Stadion verlor der 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg vor 812 Zuschauern mit 1:5. Mit dem Sieg sind die Wölfinnen zumindest bis zum Samstagnachmittag an der Tabellenspitze.

Im Vergleich zur 0:6-Niederlage gegen Bayern entspannte sich die Personallage bei den Kölnerinnen ein wenig. Manjou Wilde und Yuka Hirano standen wieder im Kader. Außerdem war Myrthe Moorrees nach Gelbsperre zurück in der Startelf. Laura Donhauser und Kristin Demann fehlten krank, wohingegen Torjägerin Mandy Islacker weiterhin verletzt passen musste. Anstelle von Kapitänin Peggy Kuznik, die gegen München die fünfte gelbe Karte sah, führte Sharon Beck die Kölnerinnen aufs Feld. Für Kuznik rückte Myrthe Moorrees in die Innenverteidigung der FC-Frauen. Außerdem ersetzte Marith Müller-Prießen Rachel Rinast auf der linken Außenverteidigerposition.

Unsere Partner









zurück

weiter

Vor dem Spielanpfiff wurde wie in vielen Ligen an diesem Wochenende mit einer Gedenkminute an die Menschen in der Ukraine gedacht. In der Anfangsphase fand viel im Mittelfeld statt. Beide Teams setzten auf ein frühes Pressing. Der erste Torschuss gehörte den Wölfinnen nach 16 Minuten. FC-Keeperin Manon Klett hielt ohne Probleme. Der VfL spielte weiter nach vorne. Tabea Waßmuth kam in der 21. Spielminute an der rechten Strafraumlinie an den Ball. Ihr Ball traf die freie Sveindis Jonsdottir in der Mitte passgenau. Die 20-Jährige brauchte den Ball zur 1:0-Führung für die Wolfsburgerinnen nur noch einschieben. Sechs Minuten später lief dann die Kölnerin Eunice Beckmann frei auf das Wolfsburger Tor zu. Ihr Torschuss verfehlte den Kasten von Almuth Schult nur knapp. Obwohl die Kölnerinnen wie von Glass gefordert mutig nach vorne spielten, waren die Wolfsburgerinnen im Angriff gnadenlos. Eine Ecke für den VfL fiel Jonsdottir erneut auf den Fuß. Die Mittelfeldspielerin schoss den Ball zum 0:2-Doppelpack mit Wucht unter die Latte (32.). Und der Rückstand wurde direkt noch höher für die FC-Frauen. In der 37. Spielminute traf VfL-Stürmerin Tabea Waßmuth zum 3:0. Mit drei Toren Rückstand ging es für den FC in die Kabinen.

Wolfsburg trifft zweimal per Doppelpack