Talent des 1. FC Köln : Noah Katterbach: „Ich hatte schnell Erfolg“

Zur Person

Noah Katterbach wurde am 13. April 2001 in Simmerath/Eifel geboren. Nach seinen ersten fußballerischen Schritten bei TuS DJK Dreiborn meldeten ihn seine Eltern im Alter von sieben Jahren zum Probetraining beim 1. FC Köln an. Katterbach überzeugte und durchlief alle U-Teams des FC. Er trug zweimal das Trikot der U16-Nationalmannschaft, kam bei der U17 auf zwölf, bei der U18 auf drei und der U19 auf fünf Einsätze. Am 5. Oktober 2019 feierte Katterbach beim 1:1 der Kölner auf Schalke sein Bundesliga-Debüt. Aktuell steht er bei 18 Bundesliga-Spielen. Seinen Vertrag beim FC verlängerte Noah Katterbach im Mai 2020 bis zum 30. Juni 2024. sna