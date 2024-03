Ausschreitungen vor FC-Spiel NRW-Innenminister nach Derby-Ärger: „Durchgeknallte Problemfans“

Nach dem Aufeinandertreffen rivalisierender Fans am Vorabend des Bundesliga-Derbys Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln mit Verletzen und mehr als 200 Festnahmen fordert NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) die Vereine zu konsequentem Handeln gegen Krawallmacher auf. „Für das Spiel heute Nachmittag sind einige von denen erstmal aus dem Verkehr gezogen. Aber das reicht nicht. Wir brauchen auch die Vereine. Die müssen dafür sorgen, dass solche Typen gar nicht erst in die Stadien reinkommen“, hieß es in einer vom NRW-Innenministerium am Samstag verbreiteten Stellungnahme Reuls zu den Vorfällen am Abend zuvor.