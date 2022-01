Neue Coronaschutzverordnung : NRW lässt wieder Zuschauer beim 1. FC Köln zu

Köln Der 1. FC Köln darf im Spiel gegen den FC Bayern wieder auf die Unterstützung einiger seiner Fans bauen. Laut der neuen Coronaschutzverordnung sind 750 Fans zugelassen.

Die kurze Phase von Geisterspielen in Nordrhein-Westfalen ist schon wieder vorbei. Dank der neuen Coronaschutzverordnung sind ab kommenden Donnerstag wieder 750 Zuschauer unabhängig der Stadiongröße bei Sportveranstaltungen zugelassen. Das gab NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstag bekannt. „Wir haben in dieser Coronaschutzverordnung aufgenommen, dass bei Fußballstadion das Gleiche gilt wie bei anderen Veranstaltungen in Innenräumen“, sagte Laumann. Schon am Samstag im Heimspiel gegen den FC Bayern München (15.30 Uhr, Sky) darf der 1. FC Köln also wieder 750 Fans im eigenen Stadion empfangen.