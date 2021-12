Nur noch 15 000 Zuschauer im Kölner Stadion : FC-Geschäftsführer Wehrle hätte sich frühere einheitliche 2G-Vorgaben gewünscht

Köln Zu Fußballspielen sind wegen der erneut bedrohlichen Corona-Lage vorerst nur noch höchstens 15.000 Zuschauer zugelassen. Darauf einigten sich Bundesregierung und Länderchefs am Donnerstag.

In den Fußball-Stadien des Landes wird es wegen der dramatischen Corona-Lage vorerst wieder deutlich leerer. Höchstens 15.000 Zuschauer sind an den kommenden Spieltagen in den Arenen der Bundesliga zugelassen. Bundesregierung und Länderchefs einigten sich am Donnerstag darauf, dass maximal 50 Prozent der Kapazität genutzt werden dürfen. In Sporthallen dürfen es höchstens 5000 Zuschauer sein. In Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen sollen große Veranstaltungen sogar abgesagt oder im Sport zumindest Geisterspiele durchgesetzt werden.