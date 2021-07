Wechsel zu Viktoria Köln : 1. FC Köln löst Vertrag mit Marcel Risse auf

Verlässt den 1. FC Köln: Marcel Risse schließt sich Viktoria Köln an. Foto: picture alliance / Jonas Güttler/Jonas Güttler

Bonn Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Marcel Risse aufgelöst. Der Offensivspieler wechselt endgültig zum FC Viktoria Köln. Bei dem Drittligisten hatte Risse schon in der vergangenen Saison auf Leihbasis gespielt.

Der 1. FC Köln und Marcel Risse gehen endgültig getrennte Wege. Der Verein hat den Vertrag mit dem Offensivspieler aufgelöst. Bereits in der vergangenen Saison spielte der 31-Jährige auf Leihbasis für Viktoria Köln, jetzt schließt er sich fest dem Drittligisten an. „Cellos Bedeutung für den FC ist für mich nur schwer in Worte zu fassen“, sagt Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung des FC.

„Als ehemaliger Mitspieler kann ich sagen, dass er auf und neben Platz eine ganz wichtige Rolle in unserem Team hatte, obwohl er kein Lautsprecher war. Bis zu seiner Verletzung war er nicht nur Leistungsträger, sondern auch ein Riesenvorbild für alle Jungs. Jeder beim FC bringt ihn natürlich sofort mit seinem unvergesslichen Derbytor in Verbindung, mit seiner menschlichen Art und seiner unverwechselbaren Spielweise hat er so viel mehr für den FC geleistet.“

Im Rheinenergie-Stadion wird der gebürtige Kölner Risse bei einem der ersten Heimspiele mit Zuschauern auch noch offiziell verabschiedet. „Marcel hat es nach all den Jahren beim FC und starken Leistungen verdient, zu Hause und in einem würdigen Rahmen verabschiedet zu werden – nämlich mit Fans vor der Südkurve“, sagt FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. „Vielen Dank für Deinen Einsatz. Mach et joot!“

Risse erzielt „Tor des Jahres“