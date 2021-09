Nächster Ausfall : Tim Lemperle fehlt dem 1. FC Köln in der Partie gegen RB Leipzig

Tim Lemperle fehlt dem 1. FC Köln in der Partie gegen RB Leipzig

Jubeln wird Tim Lemperle am Samstag gegen Leipzig nicht können. Der Angreifer fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Foto: dpa/Marius Becker

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart muss in der Partie gegen RB Leipzig auf Tim Lemperle verzichten. Der 19-jährige Stürmer hat sich am Knöchel verletzt.

Der 1. FC Köln muss an diesem Samstag in der Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig (18.30 Uhr) einen weiteren Ausfall in der Offensive verkraften. Neben dem Österreicher Florian Kainz, der nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Freiburg gesperrt ist, wird Tim Lemperle fehlen.