FC-Trainer setzt auf die Jugend : Ohne Geduld geht es nicht

Von FC-Cheftrainer Markus Gisdol ins Profiteam befördert: Marvin Obuz. Foto: imago images/Eduard Bopp/Eduard Bopp via www.imago-images.de

Köln In Freiburg darf Marvin Obuz noch nicht mitspielen, langfristig will FC-Trainer Gisdol dem 18-Jährigen aber eine Chance geben

Einen externen Zugang hat der 1. FC Köln in diesem Winter bislang nicht vermelden können. Es ist auch fraglich, ob sich daran bis zur Schließung des Transferfensters am 1. Februar noch etwas ändern wird. Die finanziell extrem angespannte Lage schränkt die personellen Möglichkeiten des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten nahezu vollständig ein. Der Bedarf ist da, doch die Mittel sind knapp.

Dennoch zeigt sich seit dieser Woche ein neues Gesicht im Training der Profi-Mannschaft. Marvin Obuz ist das nächste Eigengewächs, das sich unter Markus Gisdol beweisen darf. Der FC-Coach will dem Talent zum großen Sprung verhelfen, dabei aber nichts überstürzen. Für das erste Auswärtsspiel im neuen Jahr am Samstag (15.30 Uhr, Sky) beim SC Freiburg ist der Linksaußen, der Ende Januar 19 Jahre alt wird, deshalb noch keine Option. „Das sollten wir unaufgeregt betrachten“, meint Gisdol. „Wir wollen unsere gute Nachwuchsarbeit nutzen, aber ohne Hypes zu entfachen.“

Die Beförderung von Obuz ins Profi-Team fällt in eine Phase, in der die Gespräche über die Zukunft des 18-fachen deutschen Junioren-Nationalspielers angelaufen sind. Der FC hat ein Angebot zur Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages abgegeben, eine Einigung liegt aber noch nicht vor. Gisdol bewertet die Signale seines Clubs als positiv: „Es tut jedem Jungen gut, wenn er sieht, dass er hier einen Weg gehen kann.“

Obuz, der in Hürth aufgewachsen ist und seit seinem siebten Lebensjahr für die Geißböcke spielt, gilt als dribbelstarker, dynamischer Außenbahnspieler, der auf der linken Seite zum neuen Spannmann von Ismail Jakobs werden könnte. Erste Erfahrungen bei den FC-Profis hatte der Deutsch-Türke bereits in der zurückliegenden Sommervorbereitung gesammelt. Die Spielzeit begann er aber in der U19-Bundesliga West. Als diese Ende Oktober coronabedingt unterbrochen werden musste, rückte Obuz in das Regionalliga-Team auf. Dort rührte er mit vier Toren in neun Spielen kräftig die Werbetrommel für sich.

Gisdol skizziert den Fahrplan in der Personalie Obuz für die kommenden Wochen und Monate wie folgt: „Marvin ist einer unserer jungen, talentierten Spieler, die für uns im Profikader interessant sind. Wir wollen ihn Stück für Stück an das Profitraining gewöhnen und schauen, wohin sein Weg geht.“

Führt dieser dauerhaft in die Kölner Bundesliga-Mannschaft, wäre Obuz nach Jan Thielmann (18) und Tim Lemperle (18) der bereits dritte deutsche U17-Meister von 2019, der es am Geißbockheim bis ganz nach oben geschafft hat. Weitere Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind Noah Katterbach (19), Ismail Jakobs (21), Sava Cestic (19) und Robert Voloder (19). Zudem wurden die Jugend-Juwele Jens Castrop (17) und Justin Diehl (16) mit Profiverträgen ausgestattet, weitere Talente stehen in den Startlöchern. Es ist zumindest ein kleiner Trost nach dem millionenschweren Verlust von Florian Wirtz (17) Richtung Leverkusen.

„Der Weg, den wir unseren Talenten anbieten, ist inzwischen ein Merkmal unseres Clubs. So wollen wir es weiter verfolgen“, erklärt Gisdol. Im Gegenzug fordert der 51-Jährige Geduld ein vom Kölner Umfeld: „Wenn man Talente fördert, muss man auch in Kauf nehmen, dass man nicht immer nur Schritte nach vorn macht, sondern auch mal zurück. Man muss den Jungs die notwendige Zeit geben.“