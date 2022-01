Man of the Match : Ondrej Duda dreht beim 1. FC Köln endlich auf

Köln Im bisherigen Saisonverlauf konnte Ondrej Duda beim 1. FC Köln nur selten überzeugen. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Club zeigte der Slowake seine beste Saisonleistung.

In der 85. Spielminute war für Ondrej Duda am Sonntag beim Spiel des 1. FC Köln gegen Hertha BSC Feierabend. Nur langsam verließ der Slowake den Platz. Der 27-Jährige wurde an der Seitenlinie von seinem Trainer Steffen Baumgart direkt in Empfang genommen. Einen Arm um den Kölner Mittelfeldspieler gelegt, redete dieser auf ihn ein. Neben einer Erklärung für seine Auswechslung dürfte aber vor allem die Würdigung seiner Leistung Gesprächsthema gewesen sein.

Kein Spiel bestritt der 1. FC Köln bislang ohne Ondrej Duda. Der Offensivmann gewinnt Woche für Woche das Vertrauen seines Trainers und das, obwohl er in der Hinrunde immer nur in Momentaufnahmen erahnen ließ, welche spielerischen Fähigkeiten wirklich ihn ihm stecken. Nur selten konnte er sein taktisches Geschick, seine beeindruckende Technik oder seine Torgefahr über 90 Minuten unter Beweis stellen. Sein bislang einziges Tor erzielte der Offensivmann am 13. Spieltag im Derby gegen Borussia Mönchengladbach.

Bestleistung und Wechselgerüchte

Im neuen Jahr angekommen, sollte Duda gegen die Hertha aus Berlin seine Aufgabe besser machen. Obwohl die Voraussetzungen des Platzes von Grund auf bescheiden waren, legte der 27-Jährige von Beginn an alles in die Partie rein. Insgesamt lief er 11,23 Kilometer über den matschigen Rasen – der Höchstwert seiner Mannschaft. Mit 32 km/h war er zeitweise unterwegs und gewann dabei ebenso viele Zweikämpfe wie Verteidiger Benno Schmitz und Timo Hübers. Mit zwölf erfolgreichen Duellen gehörte der Slowake in dieser Kategorie zu den besten FC-Spielern. Zudem gewann er wichtige Zweikämpfe im Mittelfeld und verhinderte, dass die Berliner ihr Spiel schnell machen konnten. Wer sich in der Vergangenheit mehr Mut zum Abschluss des 27-Jährigen gewünscht hat, wurde schließlich auch zufriedengestellt. Anthony Modeste hatte gerade das 1:0 vorgelegt, da wagte Duda zwei Minuten später den Weitschuss aus 16 Metern durch die gesamte Berliner Abwehr. Dabei dürfte ihm der folgende Torerfolg zum 2:0 gegen seinen Ex-Club besonders geschmeckt haben.