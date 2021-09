Edeljoker, Startspieler, Pechvogel : Ondrej Duda erlebt beim 1. FC Köln eine Achterbahn der Gefühle

Köln In der vergangenen Saison war Ondrej Duda einer der Leistungsträger, in dieser Spielzeit erst Edeljoker, dann Startspieler und Pechvogel. Für den Slowaken eine Achterbahn der Gefühle.

Es liefen die letzten Sekunden, als Ondrej Duda der Ball vor die Füße fiel. Das Tor? Quasi leer. Doch dem Slowaken sprang das Spielgerät unglücklich an den Fuß und von da zu Peter Gulacsi. Der FC erkämpfte sich am fünften Spieltag einen verdienten Punkt gegen Leipzig, vergab in dieser Situation aber den möglichen Sieg. Dennoch: „Der Saisonstart ist definitiv besser als der des Vorjahres. Und wir haben die vergangenen Spiele nicht verloren“, sagt Duda. „In der zurückliegenden Saison hätten wir genau diese Spiele noch verloren. Ich bin mit unserem bisherigen Auftreten recht zufrieden. Natürlich können wir es noch besser. Aber mit der Punkteausbeute bin ich zufrieden.“

Dabei ist die Saison für Duda bislang keine leichte. Noch in der vergangenen Spielzeit gehörte Duda zum Stammpersonal, agierte mal als falsche Neun, mal als klassischer Zehner hinter den Spitzen. Auch der dünnen Personaldecke oder der Sturmflaute geschuldet. Duda kam auf 32 Einsätze, erzielte sieben Tore und war damit bester Torschütze der Kölner sowie bester Scorer. In dieser Saison ist die Situation eine andere. In drei der bisherigen sechs Ligaspielen ist er Joker, bei seiner Technik, seinem Können – wohl eher ein Edeljoker. In den vergangenen beiden Spielen stand Duda in der Startelf, gut möglich, dass er gegen Greuther Fürth an diesem Freitag (20.30 Uhr, Dazn) wieder auf der Bank sitzen wird. „Ich springe weder herum, noch bin ich traurig“, sagt der Slowake. „Ich mache meinen Job.“

1. FC Köln: Neuer Trainer, neues System

Und der ist jetzt anders. Das Kölner Spiel hat sich durch den Trainer verändert. Steffen Baumgart denkt anders, lässt anders spielen, als noch seine Vorgänger. „Wir spielen jetzt mit einem Zehner und zwei Stürmern, in der vergangenen Spielzeit haben wir wenn wir ehrlich sind, ohne Stürmer gespielt. Das war eine schwere Zeit“, sagt der 26-Jährige. „Jetzt hat der Trainer viel mehr Möglichkeiten. Aber auch wir Spieler haben jetzt mehr Möglichkeiten.“

Welche Möglichkeiten in Ondrej Duda stecken, lässt der Slowake immer mal wieder, mitunter aber zu selten, aufblitzen. Unvergessen der Treffer gegen Augsburg in der vergangenen Saison, ein Tor des Monats. Gegen Leipzig hätte er ein ordentliches Spiel in letzter Sekunde krönen können. Tat er nicht. Dennoch stand er am vergangenen Samstag gegen Frankfurt wieder in der Startelf, Mark Uth musste überraschend draußen bleiben. Die bisherige Saison muss Duda wie eine Achterbahn vorkommen.Nach den sieben Toren in der vergangenen Spielzeit folgte die Bühne der EM. Duda kam ans Geißbockheim zurück. Spät. Später als viele andere. Er musste sich erst hineinfinden. Fand aber in den ersten Planungen nicht statt. Baumgart war mit Dudas Anlaufverhalten nicht immer zufrieden. „Vielleicht waren wir da unterschiedlicher Ansicht. Natürlich hat der Trainer einige Ideen. Vielleicht war ich auf etwas anderes eingestellt, als ich nach der EM zum Team gestoßen bin“, sagt Duda. „Der Trainer sagt, dass ich jetzt viel besser passe als noch zu Beginn. Wir sind eine Mannschaft. Ich spiele nicht für mich, sondern für das Team.“

Ondrej Duda sieht noch Potenzial

Auch bei Duda sucht der Kölner Trainer immer wieder das Einzelgespräch. „Der Coach zeigt mir nicht, wie ich Fußball spielen soll“, sagt Duda. „Er zeigt mir, wie ich bestimmte Situationen verbessere, wie wir mehr Chancen kreieren, mehr Tore schießen. Ich glaube schon, dass ich mein Spiel ein bisschen verändert habe.“ Doch der Slowake weiß auch, dass er noch nicht da ist, wo Baumgart ihn haben will. „Ich versuche, mein Spiel zu verbessern und hoffe, dass der Trainer das mag. Wenn er es nämlich nicht mag, dann spiele ich auch nicht. Ich will das beste für ihn und die Mannschaft.“