Weiterer Transfer : Ondrej Duda wechselt zum 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln hat Ondrej Duda unter Vertrag genommen. Der Slowake wechselt für mehr als sechs Millionen Euro von Hertha BSC Berlin an den Rhein.

Dann ging es plötzlich ganz schnell: Nach dem die Kölner sich lange auf dem Transfermarkt schwer getan haben, haben die Geißböcke zwei Neuverpflichtungen innerhalb von 24 Stunden bekannt gegeben. Nach dem geglückten Transfer von Sebastian Andersson am Dienstag hat auch wie erwartet Ondrej Duda bei den Geißböcken unterschrieben.

Duda kommt von Hertha BSC Berlin an den Rhein. Der 25-jährige Slowake hat einen Vetrag bis 2024 unterschrieben. „Ondrej ist ein klassischer Zehner. Er hat in der Bundesliga bereits bewiesen, dass er nicht nur Tore vorbereiten kann, sondern auch selbst welche schießt. Er ist laufstark, kann das Spiel schnell machen und hat eine sehr gute Spielübersicht. Dazu tritt er unheimlich starke Standards“, sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

In Berlin kam Duda auf 71 Einsätze, bevor er zur Rückrunde an Norwich City ausgeliehen wurde. „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Der 1. FC Köln ist ein Verein, den ich mit seinen Fans aus der Bundesliga gut kenne. Es ist eine spannende Herausforderung für mich. Ich werde alles für den FC geben“, so Duda.