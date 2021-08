Schwacher Auftritt : Ondrej Duda wird zum Sorgenkind des 1. FC Köln

Köln Dass Steffen Baumgart kein großer Freund von „Hacke, Spitze, eins, zwei, drei“ ist, dürfte sich bis zu Ondrej Duda herumgesprochen haben. Spätestens seit Mark Uths Fehlversuch im Testspiel gegen die Bayern und die dazugehörigen Szenen in der Vereinsdoku „24/7“, sollte auch der letzte Kölner Spieler verstanden haben, dass Baumgart nicht so viel von der brotlosen Kunst hält.

Kommentar zum 1. FC Köln : Vertrauen in die Spielidee

Möglicherweise wollte Duda seinen Trainer am Sonntagabend gegen die Bayern dennoch von seiner beeindruckenden Technik überzeugen, als er irgendwo im Niemalsland den gepflegten Hackenpass auspackte, bei der Vollendung aber schrecklich versagte. Baumgart konterte die Szene mit einem gezielten Innenriststoß gegen einige Getränkeflaschen.

Ondrej Duda verfügt zweifelsohne über eine herausragende Technik. Vermutlich ist er sogar der feinste Techniker im Kölner Kader. Unvergessen, das Tor gegen den FC Augsburg. Dieser wunderbare Volleyschuss in den Winkel, der nur wenige Wochen später zum Sportschau-Tor-des-Monats gewählt wurde. Duda zeigte gegen den FCA seine herausragende Klasse, war Dreh- und Angelpunkt. Auch in weiteren Spielen für den FC glänzte der Slowake mit seiner Technik. Allerdings nicht konstant. Im Gegenteil. Duda spielt mitunter phlegmatisch, sucht eher das Scharmützel mit seinen Gegnern, als den klaren Ball zu spielen. Mitunter wirkt die Spielweise überheblich. Dinge, die überhaupt nicht in die Baumgartsche Idee eines Fußballspielers passen.