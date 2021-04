Vor Partie gegen den VfL Wolfsburg : Kainz und Andersson sind wieder im Kader des 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln tritt am Samstag als krasser Außenseiter beim VfL Wolfsburg an. FC-Trainer Markus Gisdol spricht von einer kniffligen Aufgabe.

Ein Blick auf die nackten Zahlen genügt, um die Chancen des 1. FC Köln im Gastspiel beim VfL Wolfsburg einzuordnen. Nicht nur, dass der FC erst ein einziges Mal überhaupt in der Bundesliga bei den Niedersachsen gewinnen konnte und das schon ewig her ist (24. Januar 2010); die Kölner treten auch als Inhaber des Relegationsplatzes 16 beim Tabellendritten der Fußball-Bundesliga an. Die Wolfsburger sind zudem in dieser Spielzeit zu Hause in zwölf Partien noch ungeschlagen, haben dabei nur acht Gegentore kassiert und die jüngsten vier Heimspiele sogar zu null gespielt.