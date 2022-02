„Ich bringe Robustheit und Aggressivität mit“ : Passt Julian Chabot in das Spielsystem des 1. FC Köln?

Köln Mit der Verpflichtung von Julian Chabot hat der 1. FC Köln auf den Weggang seiner Innenverteidiger Rafael Czichos und Jorge Meré reagiert. Der Linksfuß gilt als zweikampfstarker Spieler, ist aber nicht der schnellste. Passt der 23-Jährige in Baumgarts Spielsystem?

Zunächst Hübers und Kilian gesetzt

Doch dazu muss Chabot auch zum Spielen kommen. Timo Hübers und Luca Kilian haben sich im Januar als Team fest eingespielt. Vor allem Hübers hinterließ einen starken Eindruck. Die beiden neuen Innenverteidiger Chabot und Arrey-Mbi werden erst einmal hinten anstehen. „Die beiden haben es bisher sehr gut gemacht“, sagt der Hüne. „Ich bin aber nun hier, um der Mannschaft auch zu helfen.“ Die Frage ist nur wie schnell. Während der gebürtige Hesse bei seinen ersten Stationen in der niederländischen Eredivisie direkt zum Stammpersonal gehörte, tat er sich nach seinem Wechsel 2019 zu Sampdoria Genua zunächst schwer. Nur acht Mal stand der Innenverteidiger in der ersten Saison in der Serie A auf dem Platz. 2020 wurde er an Spezia Calcio verliehen und avancierte umgehend wieder zum Stammspieler. Das will er auch in Köln erreichen, der Wechsel in die Bundesliga war für den Defensivmann nur eine Frage der Zeit. „Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Da war es schon ein Traum, in der Bundesliga aufzulaufen“, sagt Chabot. Seine in Frankfurt lebende Familie habe er vermisst, das sei jetzt deutlich einfacher. Dafür muss er in naher Zukunft auf Dinge verzichten, die er an Genua mochte: „Das schöne Wetter und das gute Essen.“