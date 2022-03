Der nächste Ausfall : Personalsorgen beim 1. FC Köln

Köln Dem 1. FC Köln gehen vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag die Spieler aus. Nun fällt ein weiterer Leistungsträger verletzt aus.

Der 1. FC Köln muss das Heimspiel gegen Borussia Dortmund voraussichtlich mit einem Rumpfkader bestreiten. Krankheitsbedingt drohen Jonas Hector, Dejan Ljubicic und Florian Kainz auszufallen. Hector und Kainz sollen positiv auf das Corona-Virus getestet worden sein. Eine Freitestung wird bis Sonntag wohl eng. Nun gesellt sich noch Ellyes Skhiri in den Kreis der Kölner Leistungsträger. Der Mittelfeldspieler musste das Training am Freitagvormittag abbrechen. Skhiri hatte sich während des Aufwärmens an den Oberschenkel gegriffen und musste anschließend behandelt werden. Die Trainingseinheit war für den Doppeltorschützen vom jüngsten FC-Sieg über Dortmund beendet. „Ellyes Skhiri hat sich mit Verdacht auf Faserriss verletzt“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Freitag auf der Pressekonferenz.