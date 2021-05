Funkel-Nachfolge : Peter Stöger wird nicht FC-Trainer

Update Köln Die Suche nach dem kommenden FC-Trainer nimmt wohl konkretere Formen an. Peter Stöger kommt nicht mehr in Frage.

Bis zum Bezug des Schloss Bensberg und der damit beginnenden Quarantäne wollen sich die Verantwortlichen des 1. FC Köln nach übereinstimmenden Medienberichten auf den Trainer für die kommende Spielzeit festgelegt haben. Die Zeit rennt also für Sportdirektor Horst Heldt. Wie der „Express“ berichtet, hat es am späten Freitagnachmittag ein geheimes Treffen der Clubbosse gegeben. Dabei soll es um die Trainerfrage gegangen sein. Auf der zuvor abgehaltenen Pressekonferenz hatte Heldt noch betont, dass der Fokus auf dem Spiel am Sonntag liege. Nun hat er den Status quo offenbar präsentiert.