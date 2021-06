Coronaverstöße : Polizei beendete Klassenerhalts-Party des FC

Köln Bis in die Morgenstunden hat der 1. FC Köln in der Nacht zu Sonntag den Klassenerhalt gefeiert – offenbar aber nicht coronakonform. Die Polizei musste die Party beenden und ermittelt nun offenbar.

Die Erleichterung nach dem erfolgreichen Klassenerhalt war bei den Spielern des 1. FC Köln groß, die Party in der Nacht nach dem 5:1-Erfolg über Kiel offenbar auch. Wie unter anderem die „Bild“ berichtet feierte die Mannschaft trotz Kölner Ausgangssperre bis in die frühen Morgenstunden in einer Bar in Köln-Bickendorf – und das wohl nicht coronakoform. Die Polizei beendete die Feier wegen diverser Verstöße. "Gegen 3.15 Uhr kam es in Bickendorf zu einem Polizei-Einsatz wegen Ruhestörung“, sagte ein Polizei-Sprecher der „Bild“.