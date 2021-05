Relegationsrückspiel Kiel gegen Köln : Polizei hält Fans in Kiel und Köln im Blick

Der Kölner Mannschaftsbus wird vor dem Relegationshinspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel am Rhein-Energie-Stadion in Köln von den Fans lautstark begrüßt. Auch beim Rückspiel sind einige Fans am Stadion, um ihre Mannschaft aus der Ferne anzufeuern. (Archivfoto) Foto: AP/Rolf Vennenbernd

Köln/Kiel Aus Angst vor erneuten Ausschreitungen hat sich die Polizei vor dem Relegationsrückspiel zwischen dem 1. FC Köln und Zweitligist Holstein Kiel sowohl in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt als auch in Köln in Stellung gebracht. Derweil ist dem FC ein fulminanter Start gelungen: Die Kölner liegen aktuell mit 3:1 vorne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Wrobel

Rund 250 FC-Fans sind vor dem Relegationsrückspiel durch die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel zum Holstein-Stadion gelaufen. Die Kölner Anhänger wurden von der Polizei zu einer Freifläche am Stadion geleitet. Kieler Fans werden strikt von den Kölnern getrennt und nur hinter der Osttribüne des Stadions zugelassen. Ihre Zahl ist auf 800 beschränkt.

Das ist eine Sicherheitsmaßnahme nach den Vorkommnissen beim vergangenen Meisterschaftsspiel am vergangenen Sonntag. Dabei hatten sich rund 1500 Holstein-Fans am Stadion versammelt, Pyrotechnik gezündet und Flaschen geworfen. Diesmal sollen die Fans vor Beginn der Partie kontrolliert werden. Neben Alkohol sind Glasflaschen und Feuerwerkskörper verboten.

Relegationsrückspiel Köln liegt nach nur 13 Minuten mit 3:1 in Führung Was ein Start! Der FC liegt im Relegationsrückspiel gegen Kiel bereits nach 13 Minuten mit 3:1 vorne. Schon in der dritten Minute hatte Jonas Hector den FC in Führung gebracht. Doch nur eine Minute später konnte Jae-Sung Lee für Kiel ausgleichen. Es dauerte jedoch nur bis zur sechsten Minute, bis Köln durch Sebastian Andersson erneut in Führung ging. Und in der 13. Minute traf Andersson sogar ein zweites Mal und konnte so den Vorsprung auf 3:1 für den FC ausbauen. (wrm)

Ins Stadion werden erstmals seit Oktober vergangenen Jahres rund 2350 Zuschauer eingelassen. Damit wollen die Sicherheitskräfte eine massive Ansammlung von Fußball-Anhängern vor dem Stadion verhindern. Aber: FC-Fans sind im Stadion in Köln nicht zugelassen.

Lesen Sie auch Bei Abstieg : Dem FC droht die langfristige Zweitklassigkeit

Auch die Kölner Polizei hat sich erneut für einen Großeinsatz rund um das Abstiegsendspiel gerüstet. So wird erwartet, dass auch in Köln erneut FC-Anhänger Pyrotechnik zünden und Gewalt anwenden könnten – und zwar unabhängig vom Ausgang der Partie. Aus diesem Grund sind mehr als 200 Beamtinnen und Beamte in der Stadt im Einsatz und halten dabei vor allem mögliche Hotspots im Blick, an denen Fußballfans sich treffen könnten. Dies dürfte vor allem auf die Kölner Ringe, das Geißbockheim und die Umgebung rund um das Rhein-Energie-Stadion zutreffen. Präsenz zeigen wird die Polizei auch am Flughafen Köln/Bonn, wo die FC-Spieler noch am Abend aus Kiel zurückerwartet werden.

Das Hinspiel am vergangenen Mittwoch hatte Holstein Kiel mit 1:0 gewonnen. Den Norddeutschen reicht ein Unentschieden für den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.