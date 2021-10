Achtelfinale : Der FC spielt im Pokal gegen den Hamburger SV

Köln Im Achtelfinale des DFB-Pokals bekommt es der 1. FC Köln mit dem Hamburger SV zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Losglück für den 1. FC Köln. Die Geißböcke bekommen es im Achtelfinale des DFB-Pokals mit dem Hamburger SV zu tun. Und das in Köln. Am 18. oder 19. Januar erwartet der FC die Hanseaten im RheinEnergie-Stadion. „Ich freue mich, dass wir ein Heimspiel haben - und auf den HSV, der für mich eigentlich in die Bundesliga gehört“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. „Trotzdem ist unser Ziel klar: Wir wollen ins Viertelfinale.“ Die Bilanz gegen den HSV ist für Steffen Baumgart zumindest als Trainer nicht besonders rosig. Von den bisherigen fünf Duellen gegen die Hanseaten gewann Baumgart als Coach nur eins, kassierte vier Pleiten.