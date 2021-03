Vor dem BVB-Spiel : Positiver Corona-Test: FC sagt Training ab

Drei Tage vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund hat der 1. FC Köln sein Mannschaftstraining aufgrund eines positiven Corona-Tests absagen müssen.

Für FC-Trainer Markus Gisdol wurde das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag von einigen Medien bereits als Schicksalsspiel deklariert. Ob die Begegnung stattfinden kann, ist aber nicht eindeutig geklärt. Der 1. FC Köln hat am Mittwoch aufgrund eines positiven Corona-Tests im Funktionsteam vorsorglich sein Mannschaftstraining in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Köln absagen müssen. Die Spieler sollen individuell zu Hause trainieren.