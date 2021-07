Start am Geißbockheim : So lief der Trainingsauftakt beim 1. FC Köln

Köln Vor 250 Fans hat der 1. FC Köln am Geißbockheim die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison begonnen. Trainer Steffen Baumgart begrüßte insgesamt 33 Spieler - und äußerte sich erneut zu seinen Zielen mit dem Team.

Baumgart sagt diese Worte ohne jegliche Ehrfurcht, ohne auch nur eine Spur von Aufregung. Im Gegenteil, der 49-Jährige ist Profi, weiß genau, was er tut. An diesem Montag leitet er das erste Training seiner neuen Mannschaft. Einer großen Mannschaft. 29 Feldspieler und vier Torhüter haben sich vor dem Trainerteam versammelt. Es ist voll am Geißbockheim – voller als sonst. Auch 250 Zuschauer sind zugelassen. „Das war schon ein geiles Gefühl, vor den Fans zu trainieren“, sagt Salih Özcan nach der ersten Einheit.

Auch Baumgart ist erfreut – wohl innerlich, allerdings ist der Kölner Trainer ehrgeizig, auch hier will er mehr. „Wir hoffen darauf, dass wir im ersten Spiel die ersten Zuschauer begrüßen dürfen und vielleicht im zweiten Spiel ein volles Haus haben“, so Baumgart. „Und dann hoffe ich, dass wir den Fans den Fußball geben, den dieses Stadion verdient hat. Und das Stadion hat verdient, das eine oder andere Tor mehr zu sehen.“ Das könne er aber nicht versprechen, sagt der Trainer. „Daran werden wir aber alles setzen.“

Baumgart: Es gibt keine Streichliste

Und damit hat der FC am Montag begonnen. „Die Jungs sollen erst einmal Fußball spielen. Der Rest kommt nach und nach“, sagt Baumgart. „Dabei ist auch wichtig, dass nicht alles gelingt. So kann man Korrekturen besser erklären.“ Der Auftakt findet in Gruppen statt, das ist dem großen Kader geschuldet. Aktuell gäbe es keine Streichliste, betont der Trainer. „Ich nehme einfach alles so, wie es kommt“, sagt Baumgart. „Natürlich werden wir überlegen, wie viele Spieler wir mit ins Trainingslager (16. bis 25. August, d. Red.) nehmen. Aber da gibt es jetzt keine genaue Teilnehmerzahl. Vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen, der noch wechseln will. Vielleicht sind da noch Sachen in der Pipeline.“