Vertragsauflösung : Sava Cestic verlässt den 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln und Sava Cestic gehen getrennte Wege. Verein und Spieler haben mit sofortiger Wirkung den Vertrag aufgelöst.

Wie bereits erwartet gehen Sava-Arangel Cestic und der 1. FC Köln getrennte Wege. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der Abwehrspieler und der FC lösten den Vertrag mit sofortiger Wirkung auf. Cestic feierte 2020 unter Markus Gisdol sein Profi Debüt für den 1. FC Köln. 2019 war der Abwehrspieler vom FC Schalke 04 ans Geißbockheim gekommen. Cestic lief insgesamt elf Mal für die Profis auf. Sein wohl bestes Spiel absolvierte er gegen Erling Haaland und Borussia Dortmund. Unter Steffen Baumgart hatte der Innenverteidiger nie gespielt, er war zuletzt für die U21 aktiv. Cestic wurde mit Hansa Rostock und Greuther Fürth in Verbindung gebracht, eine Einigung ist nicht bekannt.

„Wir haben bereits seit Sommer mit Sava im offenen Austausch gestanden und mit ihm über seine Optionen gesprochen. Sava ist ein talentierter Abwehrspieler, der nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen muss“, sagte Interims-Sportchef Jörg Jakobs. „In gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es für alle Beteiligten am besten ist, den Vertrag aufzulösen. So kann sich Sava für seine Karriere neu orientieren. Auf seinem weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute.“