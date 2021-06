Transfer-Poker : Bornauw lehnt Vertragsverlängerung beim 1. FC Köln ab

Köln Sebastiaan Bornauw hat eine Vertragsverlängerung beim 1. FC Köln abgelehnt und seinen Wechsel-Wunsch Richtung Wolfsburg hinterlegt.

Der Poker um die Dienste von Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw geht in die nächste Runde. Wie unter anderem der „Kicker“ berichtet, hat der Belgier eine Vertragsverlängerung beim 1. FC Köln abgelehnt und beim Club den Wunsch über einen Wechsel hinterlegt. Bornauw möchte in der kommenden Saison mit dem VfL Wolfsburg in der Champions League spielen. "Wir hatten ein Gespräch. Seine Berater haben seinen Wunsch hinterlegt, dass er nach Wolfsburg wechseln möchte", erklärte Interims-Sportchef Jörg Jakobs.

Wolfsburg unter Zugzwang

Bornauw hat in Köln noch Vertrag bis 2024 und bereits angekündigt, den Kontrakt mit dem FC auch respektieren zu wollen. Sollten die Geißböcke dem Deal also nicht zustimmen, wird der Abwehrspieler auch in Köln weiter Leistung bringen. Auf den ersten Blick hat der FC also keinen Druck, den Spieler zu verkaufen. Allerdings ist Bornauw der wohl wertvollste Kölner Spieler, ein Transfer ist insofern wahrscheinlich.