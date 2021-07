Vertrags-Poker : Bornauw vor Wechsel vom 1. FC Köln nach Wolfsburg

Köln Der wochenlange Transferpoker um Sebastiaan Bornauw scheint ein Ende zu nehmen. Der Abwehrspieler steht unmittelbar vor dem Wechsel zum VfL Wolfsburg.

Als der 1. FC Köln am Donnerstag den vorläufigen Kader für das anstehende Trainingslager in Donaueschingen bekannt gab, war die Rede von 31 Spielern. Nun werden es „nur“ 30 sein. Am Flughafen fehlte Sebastiaan Bornauw. Nach übereinstimmenden Medienberichten befindet sich der Abwehrspieler auf dem Weg nach Wolfsburg. Beim VfL soll der belgische Nationalspieler den Medizincheck absolvieren und anschließend zur Mannschaft stoßen. Am Sonntag reist der VfL ins Trainingslager ins österreichische Bad Waltersdorf. Sebastiaan Bornauw wechselt zum VfL Wolfsburg.