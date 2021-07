Neues Outfit geleakt : Sehen so die neuen Trikots des 1. FC Köln aus?

Sehen so die neuen Trikots des 1. FC Köln aus?

Köln Neben den Testspielen und der Personalie Ismail Jakobs war am Samstag das neue Trikot des 1. FC Köln das FC-Top-Thema in den sozialen Medien. Offenbar wurde das neue Outfit geleakt.

Aussagekräftige sportliche Eindrücke hinterließ der 1. FC Köln am Wochenende in den Testspielen gegen Fortuna Köln und den MSV Duisburg noch nicht, aussagekräftig scheint aber ein Leak zu sein, der seit Samstag durch die sozialen Medien geistert und offenbar die neuen Trikots der Geißböcke für die kommende Saison zeigt. Demnach spielt der FC 2021/2022 in schlichten weißen Heimtrikots, die mit dünnen roten Querstreifen garniert sind. Bis auf die Streifen ähnelt es sehr dem aktuellen Trikot.