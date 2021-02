Winter-Neuzugang : So denkt Emmanuel Dennis über seinen Start beim 1. FC Köln

Bonn Nach seinem Wechsel vom FC Brügge will Angreifer Emmanuel Dennis seine Karriere beim 1. FC Köln ankurbeln. Der Nigerianer schaut auf eine persönlich harte Zeit zurück.

Seine Wünsche klingen banal und wirken dennoch nicht abgedroschen. „Ich will einfach nur glücklich sein“, sagt Emmanuel Dennis. „Ich bin ein fröhlicher Mensch und lache sehr viel.“ Sportlich läuft es bei dem Winter-Neuzugang des 1. FC Köln noch nicht rund. Dennis kam vom FC Brügge, um die Offensivschwäche der Kölner zu beheben. In der Liga lief der Nigerianer bislang dreimal auf, im Pokal einmal. Seine Statistik: Ein Treffer gegen Regensburg, ein verschossener Elfmeter.

Dabei zeigte der 23-Jährige bereits, was in ihm steckt. Dennis ist technisch sehr versiert, schnell und hat einen guten Abschluss. Der Angreifer bewegt sich oft an der Grenze zum Abseits, meist drüber. Dennis fehlt auf dem Platz aber noch die Bindung zur Mannschaft. „Ich spiele noch nicht so, wie ich es könnte“, sagt er selbstkritisch. „Manchmal läuft es im Fußball rund, manchmal nicht. Man muss positiv bleiben und dann wird sich die Situation verändern.“ Dennis ist ein positiv denkender Mensch.