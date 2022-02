Auch Modeste führte Gespräche : So fällt die Transfer-Bilanz des 1. FC Köln aus

Foto: Herbert Bucco

Köln Mit der Verpflichtung von Bright Arrey-Mbi hat der 1. FC Köln seine Transfertätigkeiten des Winters abgeschlossen. Fünf Spieler haben den Verein verlassen, zwei sind verpflichtet worden. Weitere haben intensive Gespräche geführt.

Der Transfer von Bright Arrey-Mbi war noch nicht offiziell bestätigt, da befand sich der Neuzugang des 1. FC Köln bereits auf dem Weg zum Trainingsplatz. Der 18-jährige Innenverteidiger hatte schon ein Mammutprogramm hinter sich. Am Morgen der Gesundheitscheck, dann zur Vertragsunterzeichnung ans Geißbockheim und schließlich die erste Trainingseinheit, zu der FC-Trainer Steffen Baumgart nach drei freien Tagen geladen hatte. Arrey-Mbi kommt vom FC Bayern München, ist für anderthalb Jahre ausgeliehen und soll dem FC perspektivisch weiterhelfen. Gleichzeitig ist der U19-Nationalspieler aber auch der Abschluss der aktuellen Transferbewegungen des FC. „Wir freuen uns, dass wir ihn an Land ziehen konnten. Es ist ein talentierter Spieler, der seine Zeit brauchen wird. Wir sind froh, ihn jetzt schon zu haben“, sagte Baumgart am Montag.

Nach Julian Chabot, der am vergangenen Mittwoch unter Vertrag genommen wurde, ist Arrey-Mbi der zweite Neuzugang der Kölner und der zweite Innenverteidiger. Der FC liegt damit über dem Schnitt. Denn in der Bundesliga scheint das Motto – gerade aufgrund der Corona-Pandemie - Kleckern statt Klotzen zu heißen. Von Hektik kurz vor Toreschluss war ligaweit nichts zu spüren. Die Topteams Bayern und Dortmund legten etwa in der Wintertransferperiode gar nicht nach. Hertha BSC verpflichtete vier neue Spieler und ist damit der Bundesliga-Spitzenreiter.

Das Geld für große Namen ist beim FC zurzeit ohnehin nicht vorhanden. Für Arrey-Mbi bezahlt der FC eine moderate und an Einsätze gekoppelte Leihgebühr. Der in Kaarst geborene Abwehrspieler erhält beim FC die Rückennummer 5. Jene Nummer, die Abwehrchef Rafael Czichos zuletzt beim FC trug. Der 30-Jährige hatte mit seinem Wechsel in die USA überhaupt erst Bewegung in die Transferplanungen der Kölner gebracht und für eine Überraschung gesorgt. Denn als potenzielle Transferkandidaten wurden andere Namen gehandelt.

Sowohl Baumgart als auch der Leiter der Lizenzspielerabteilung, Thomas Kessler, hatten im Januar immer wieder betont, dass man sich jederzeit mit wechselfreudigen Spielern unterhalten werde. Das taten die Kölner Verantwortlichen. Mit dem Youngster Jens Castrop, dazu Czichos, Jorge Meré, Sava Cestic und Noah Katterbach haben gleich fünf Spieler den Verein im Winter verlassen. Der FC war gezwungen, eine Kompletterneuerung in der Innenverteidigung durchzuführen. Und das, obwohl Baumgart noch im vergangenen Jahr der Meinung war, dass man einen neuen Innenverteidiger nicht einfach ohne Weiteres in sein System integrieren könne.

Auch Modeste führte Gespräche

Doch der FC verfolgt offensichtlich die Strategie, Reisewillige nicht aufhalten zu wollen, hat den Kader ausgedünnt und mit Chabot und Arrey-Mbi zwei junge Innenverteidiger verpflichtet, die den Konkurrenzkampf mit Timo Hübers und Luca Kilian zwangsläufig erhöhen werden, und gleichzeitig etwas für die klammen Kassen getan. Durch eine geringe Ablöse und das eingesparte Gehalt brachte der Czichos-Transfer dem FC rund eine Million Euro. Bei Meré spart Köln sogar ein Gehalt von etwa drei Millionen Euro und kassierte ebenfalls eine sechsstellige Ablösesumme. Julian Chabot hat den FC dagegen eine Leihgebühr von 300 000 Euro gekostet. Die Geißböcke verfügen über eine Kaufoption, die zwischen 2,5 und 2,7 Millionen Euro liegt.

Dass der FC keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt machen würde, war angesichts der finanziell angespannten Lage klar. Der eine oder andere FC-Anhänger wird sich dennoch auch eine Verstärkung in der Offensive gewünscht haben. Die Abhängigkeit von Anthony Modeste ist groß. 13 Treffer erzielte der Franzose, die Sturmkollegen Sebastian Andersson und Mark Uth kommen auf insgesamt fünf. Als sich nun der saudische Club Al Hilal um die Torkünste des Franzosen bemühte, wehrte FC-Finanzboss Alex Wehrle nicht umsonst umgehend ab. Man könne doch keinen Spieler abgeben, der an dem Erfolg der Kölner so großen Anteil hat.

Mittlerweile gab aber Kessler zu, dass es sehr wohl Gespräche gegeben hat. Auch mit Modeste hat sich der Verein zusammengesetzt und Gespräche geführt. „Wir haben vor der Wintertransfer-Periode gesagt, dass wir das machen, wenn es ein Angebot für einen unserer Spieler gibt“, sagte Kessler dem „Express“. Es habe ein „sehr, sehr unmoralisches“ Angebot gegeben. „Es ist klar, dass er sich darüber Gedanken machen musste. Er hat sich für einen Verbleib entschieden. Es zeigt, wie groß sein FC-Herz ist und wie wohl er sich bei uns fühlt.“